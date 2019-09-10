Медведев заявил, что нельзя избыточно раздувать важность формата G7 или G8

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не раздувать избыточно важность формата G-7.

"Я бы вообще не надувал избыточно этот формат нынешней "семерки".

Совершенно очевидно, что в этом формате обсуждаются совершенно локальные вещи, наверное, как и раньше, обсуждаются с заинтересованными сторонами", - сказал Медведев по итогам переговоров с словенским премьером Марьяном Шарецем.

Если Россия получит приглашение к возобновлению G8, его можно рассмотреть, но этот формат не способен принимать решения по глобальным вопросам, отметил также Медведев.

"Если будет приглашение, наверное, приглашение можно рассматривать, но хочу подчеркнуть, что в современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы не способны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня", - сказал Медведев.

