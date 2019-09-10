Депутаты Тамбовской гордумы выберут нового главу города 16 сентября

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской городской думы выберут нового главу города 16 сентября. Комиссия зарегистрировала всех четырех кандидатов, претендующих на пост мэра Тамбова, сообщил ТАСС во вторник председатель конкурсной комиссии, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов.

"Конкурсная комиссия по выборам главы города Тамбова зарегистрировала четырех кандидатов, среди которых член "Молодой гвардии" Дарья Завражина, первый зампред Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Иван Паращак, 39-летний Андрей Бажилин и начальник управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области Наталия Макаревич. Завтра останутся два кандидата, из которых 16 сентября депутаты выберут главу", - сказал Иванов.

Каждому из кандидатов предстоит пройти один заочный и два очных этапа конкурса, в ходе которых их ждет обширный тест на знание законодательной базы, презентация программы социально-экономического развития города и личное собеседование с членами комиссии.

Выборы главы Тамбова будут проводить в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Чеботарева. Депутаты приняли ее 15 марта. С 18 марта обязанности главы города временно исполняет первый заместитель мэра Дмитрий Самородин.