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Володин поручил комиссии Госдумы проверить деятельность Навального и Соболь

С обвинениями в адрес Навального и Соболь выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он утверждает, что Навальный был завербован американскими спецслужбами в период учебы в Йельском университете

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании нижней палаты дал поручение комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проверить деятельность блогера Алексея Навального и бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, не получившего регистрацию, Любови Соболь.

С обвинениями в адрес Навального и Соболь выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Навальный был завербован американскими спецслужбами в период учебы в Йельском университете.

"Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете. Пускай комиссия разберется, - предложил Володин. - Пускай с этой Любой [Соболь] разберется комиссия".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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