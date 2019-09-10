Володин поручил комиссии Госдумы проверить деятельность Навального и Соболь

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании нижней палаты дал поручение комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проверить деятельность блогера Алексея Навального и бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, не получившего регистрацию, Любови Соболь.

С обвинениями в адрес Навального и Соболь выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Навальный был завербован американскими спецслужбами в период учебы в Йельском университете.

"Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете. Пускай комиссия разберется, - предложил Володин. - Пускай с этой Любой [Соболь] разберется комиссия".