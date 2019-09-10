Башкирский избирком официально объявил о победе Хабирова на выборах главы региона

УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Башкирии утвердила итоги голосования на выборах главы региона, признав победителем врио руководителя республики Радия Хабирова. Об этом во вторник на заседании сообщила председатель комиссии Илона Макаренко.

"Главой Республики Башкортостан избран Хабиров Радий Фаритович, 1964 года рождения, место жительства - город Уфа, временно исполняющий обязанности главы республики, выдвинут партией "Единая Россия", - сказала она.

Хабиров одержал победу, набрав 82,02% голосов избирателей, его ближайший конкурент - кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин - набрал 6,89%. Серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировали.

"Все обращения рассмотрены своевременно, в установленные законом сроки, нарушений, способных повлиять на итоги выборов, нет", - сказал зампредседателя избиркома Марат Гадилов, уточнив, что в единый день голосования и после него поступило более 30 обращений.

Кроме Хабирова, на пост руководителя региона претендовали еще семь кандидатов: блогер Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), предприниматель Рафис Кадыров ("Патриоты России"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила"), представитель "Яблока" Зульфия Гайсина, Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев ("Справедливая Россия") и Юнир Кутлугужин (КПРФ).