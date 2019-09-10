Путин предложил использовать технологические наработки Сбербанка в системе госуправления

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил адаптировать наработки Сбербанка в финансовой сфере для решения других, более масштабных задач, в том числе в области государственного управления.

"Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления", - заявил он на встрече с главой банка Германом Грефом. "Мы с вами много раз на этот счет говорили, - напомнил он. - Нужно только как можно быстрее это сделать".

На это Греф ответил, что в Сбербанке для таких целей уже созданы два подразделения, одно из которых работает с региональными проектами, другое - с федеральными.

Греф отметил, что у Сбербанка есть целый ряд наработок в сфере образования, и выразил уверенность в необходимости реформирования системы образования. "Очень серьезно сейчас входим в школу, в прошлом году провели олимпиаду, - рассказал он об опыте Сбербанка в этой области. - Только на втором этапе олимпиады 50 тыс. школьников приняли участие, 200 из них соревновались здесь, в Москве".

Греф особо отметил успехи школьников в сфере искусственного интеллекта. "Мы три года активно старались в регионах эту тему культивировать, создавали специальные программы, вовлекали, обучали учителей, и сейчас это становится важным движением, - сказал он. - Причем дети очень быстро осваивают". "Мы видим, конечно, колоссальный потенциал использования систем искусственного интеллекта практически везде: повышение производительности труда, повышение прозрачности и скорости оказания услуг, в том числе государственных услуг, - подчеркнул глава банка. - Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы".

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