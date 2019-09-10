Инаугурация избранного мэра Новосибирска Локотя пройдет 24 сентября

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. Инаугурация новоизбранного мэра Новосибирска Анатолия Локотя назначена на 24 сентября, она пройдет в Новосибирской государственной филармонии, сообщил ТАСС заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов.

"[Инаугурация пройдет] 24 сентября. В зале имени Арнольда Каца в 12:00 (08:00 мск)", - сообщил Скатов.

Действующий мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть, был официально переизбран главой города на второй срок. Явка на выборы составила 20,68%, за Локотя проголосовали 123 тысячи человек - это более 50% избирателей. Решение о признании выборов состоявшимися и действительными было принято в понедельник.

По итогам голосования Локоть набрал 50,25%, самовыдвиженец Сергей Бойко - 18,56%, представитель ЛДПР Евгений Лебедев - 9,35%. Четвертое место занимает Наталья Пинус, за которую проголосовали 8,28% избирателей, она представляет партию "Российский общенациональный союз". Пятым стал Данияр Сафиуллин с результатом 7,32%, выдвинутый партией "Родина". Остальные 10 кандидатов набрали менее 1%.

Глава регионального обкома КПРФ Локоть стал мэром Новосибирска после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра единоросса Владимира Знаткова.

В новость были внесены изменения (15:08 мск) - добавлена информация о прошедших выборах.