Выборы губернатора в Курской области признаны состоявшимися

КУРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Курской области признала выборы губернатора региона, прошедшие в единый день голосования, состоявшимися. С результатом в 81,07% голосов победу одержал врио главы региона Роман Старовойт, сообщила на заседании председатель облизбиркома Галина Заика.

"Признать выборы губернатора Курской области состоявшимися. В выборах приняли участие 41,56% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Признать выборы действительными, так как нарушений избирательного законодательства не установлено. Считать избранным на должность губернатора Курской области Старовойта Романа Владимировича, получившего 310648 голосов избирателей в свою поддержку, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах", - сказала председатель избирательной комиссии региона.

Старовойта выдвинула партия "Единая Россия". По данным избиркома, на втором месте расположился представитель КПРФ Владимир Фирсов с 5,65% голосов, на третьем - Владимир Федоров от ЛДПР с 5,45%. Кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель "Справедливой России" Николай Карцев - 3,01%.

По словам председателя избиркома, в день голосования комиссия получила две жалобы от кандидата в губернаторы Федорова, указавшего на неудовлетворительную работу видеокамер в помещениях двух избирательных участков и на размещение якобы агитационного баннера. Жалобы не подтвердились. Также не было выявлено ни одного нарушения в ходе выборов, недостачи или излишков бюллетеней при погашении.