Эксперт: успех "Единой России" на выборах говорит о хорошей базе перед думской кампанией

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что успех "Единой России" на выборах в региональные законодательные собрания свидетельствует об устойчивой базе поддержки партии перед выборами в Госдуму в 2021 году. Такое мнение он выразил в ходе круглого стола, посвященного итогам выборов 8 сентября.

"У нас прошли выборы в заксобрания, их главный результат - повсеместное, кроме, пожалуй, Хабаровского края, удачное выступление "Единой России". Партия везде получает большинство", - сказал Костин, добавив, что в 80% заксобраний представительство "Единой России" либо увеличилось, либо осталось прежним.

По его словам, результат выборов для "Единой России" можно назвать хорошим. "Особенно в контексте того, что через пару лет будут выборы в Госдуму и, соответственно, можно говорить о том, что существует устойчивая база поддержки, которую можно расширять, наращивать за счет различных проектов, за счет регулярной работы в предвыборный период. Мне кажется, "Единая Россия" подтвердила еще раз, что если речь идет о представительной власти, то она является главной точкой консолидации и концентрации путинского большинства", - отметил Костин.

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ прошло более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, проходили довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).