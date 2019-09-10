Эксперт: развитие системы электронного голосования поможет увеличить явку на выборах в РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин считает, что для увеличения явки на будущих выборах необходимо совершенствовать технологию дистанционного электронного голосования, которая работала в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

"Современные люди все меньше считают, что они должны жертвовать своим выходным для выполнения своего гражданского долга. Если мы говорим о том, что цифры явки должны расти для большей легитимности, для большего баланса интересов по итогам голосования, то движение в этом направлении (развития системы электронного голосования - прим. ТАСС) неизбежно", - сказал Костин во вторник в ходе круглого стола, посвященного итогам выборов 8 сентября.

Он отметил, что "явка в ходе электронного голосования в столице составила 90%, а явка на обычных участках - 22%".

"Вот эта разница между участками в активности избирателей является очень серьезным доводом в пользу дальнейшего развития этой технологии [электронного голосования]. Это также не отменяет и другие способы. Центризбиркому здесь есть над чем подумать, может, какие-то новые идеи опробовать уже на следующих региональных выборах, чтобы успеть внести изменения по голосованию на выборах в Госдуму в 2021 году", - добавил Костин.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была предоставлена экспериментальная возможность электронного голосования. Эксперимент по онлайн-выборам прошел в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, необходимо было подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который контролировал проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, был создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент. Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.