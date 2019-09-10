Новый глава Комсомольска-на-Амуре вступит в должность в конце сентября

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избранный глава города Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник вступит в должность в конце сентября. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Вступление в должность произойдет до конца сентября. До этого момента обязанности главы города исполняет первый заместитель Евгений Коршиков", - сказал представитель администрации.

В избирательной комиссии в Комсомольске-на-Амуре агентству сообщили, что выборы главы и городской думы признаны состоявшимися.

Кандидат от ЛДПР директор ООО "Горпищекомбинат" Жорник набрал 55,6% голосов на выборах главы Комсомольска-на-Амуре.

На пост главы города изначально претендовали более 20 человек, но до выборов дошли трое. Помимо Жорника, это замглавы города Алексей Разин от "Единой России" и самовыдвиженец, советник директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода Александр Ильин.

Полномочия бывшего главы города Андрея Климова истекали в сентябре 2019 года, однако он покинул пост досрочно - в июле. Впервые Климов объявлял об отставке еще год назад - после критики со стороны прежнего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта за невыполнение долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. Тогда он отозвал заявление об уходе.