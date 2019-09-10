Эксперты: претензии по выборам в Петербурге есть исключительно к муниципальной кампании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Кампания по выборам губернатора в Петербурге прошла без нарушений. Претензии к качеству проведения выборов в городе касаются исключительно кампании по выборам муниципальных депутатов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В единый день голосования в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора, а также выборы депутатов 110 муниципальных советов, должно было быть замещено 1560 мандатов. Горизбирком в воскресенье принял 181 жалобу, из них только 6 обращений относились к ходу выборов губернатора. Председатель ЦИК России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования, пока не будут рассмотрены все жалобы. В горизбиркоме Петербурга во вторник заявили, что будут настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах и на расформировании избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО), которые нарушили права избирателей.

"Поток неподтвержденных, негативных, зачастую фейковых новостей, который обрушился на тех, кто внимательно следил за выборами в городе, по большому счету к губернаторской кампании никакого отношения не имел. Претензии связаны с муниципалитетами, это и понятно: на муниципальных выборах у нас на одно место в среднем в городе претендуют от 15 до 20 человек, представляете, какая битва интересов и какие изысканные технологии могут использоваться. Если были бы нарушения по губернаторским выборам, об этом должны были заявить участники этого процесса, но никто из трех кандидатов с такими заявлениями не выступил. Губернаторская кампания прошла без нарушений", - сказал ТАСС учредитель АНО "Петербургский GR-клуб" Игорь Сопов.

Эксперт пояснил, что кампании разного уровня проходят обособленно друг от друга, а единственная точка, где пересекаются кампания по выборам губернатора города и муниципальная кампания - это избирательный участок, где граждане получают бюллетени для голосования, а затем опускают их в одну урну.

В воскресенье в Петербурге работали 1944 участка, включая 1898 постоянных и 46 временных. Также по просьбе садоводов были организованы 62 избирательных участка в садоводствах в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области, однако на них можно было проголосовать только за губернатора.

"И процесс регистрации кандидатов совершенно отличен, и комиссии избирательные, которые занимаются непосредственно регистрацией и ведением всех документов муниципалитетов, они тоже разные [на губернаторских и муниципальных выборах]", - сказал Игорь Сопов.

Политтехнолог Сергей Григорьев, в свою очередь обратил внимание, что, как правило, именно муниципальные кампании проходят в сопровождении большого числа скандалов и претензий. Не стала исключением и кампания этого года в Петербурге. Что касается выборов губернатора, то этот процесс был организован на качественном уровне. "Кампания губернатора была на самом деле очень хорошей", - отметил эксперт.

О выборах

В единый день голосования, 8 сентября, в Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора и муниципальные выборы. В выборах губернатора приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Беглов набрал 64,45% голосов, Тихонова набрала 16,84%, Михаил Амосов - 16,01%. Явка на выборах составила 30,06%.

Также 8 сентября в Петербурге прошли выборы депутатов муниципальных советов. Результаты голосования на данный момент подведены не во всех районах города. Кроме того, Санкт-Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов (ИКМО), которые нарушили права избирателей. Имеющаяся в распоряжении избиркома информация о ходе установления итогов голосования на выборах муниципальных депутатов в ряде округов, расположенных во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах, свидетельствует о том, что, возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы. Она призвала главу горизбиркома Петербурга оперативно разобраться со всеми жалобами по выборам, отметив, что ночью ей "приходилось разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах [в Петербурге]".