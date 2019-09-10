Выборы губернатора Петербурга признаны экспертами чистыми и конкурентными

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил о том, что выборы губернатора Санкт-Петербурга признаны российскими и иностранными экспертами чистыми и конкурентными.

"Кампания в Санкт-Петербурге должна четко разделяться экспертами, общественниками и СМИ на две составляющие - это муниципальные выборы, старт которых был проблемным, по ним наибольшее количество жалоб и обращений, и выборы губернатора, которые экспертами, в том числе и зарубежными, признаны чистыми, конкурентными и с наименьшим количеством нарушений", - сказал Брод во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

Он также отметил хорошую техническую оснащенность избирательного процесса на выборах в Петербурге. На 473 избирательных участках использовались КОИБ, на 1,8 тыс. избирательных участках и в помещениях 30 ТИК было организовано видеонаблюдение, добавил член СПЧ, уточнив, что "всего работало более 3,6 тыс. видеокамер".

Правозащитник также обратил внимание на особые меры общественного контроля. Общественная палата Санкт-Петербурга подготовила около 4 тыс. наблюдателей на выборы. При этом наблюдатели также присутствовали на дачных участках в Ленинградской и Псковской областях, где можно было проголосовать, напомнил Брод.

Он отметил, что о конкурентности выборов "говорит статистика". "На выборах губернатора выдвинулись 28 кандидатов - это в четыре раза больше, чем в 2014 году", - проинформировал член СПЧ.

На муниципальные выборы, которые, по мнению правозащитника, вызывают определенные вопросы, было выдвинуто около 7 тыс. кандидатов, из них 77% зарегистрировано. "Если сравнивать с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов больше на 36%, а количество зарегистрированных больше на 44%", - добавил Брод.

Он обратил внимание, что основные проблемные моменты в Санкт-Петербурге были связаны с работой избирательных комиссий муниципальных образований, которые "превратились в удельные княжества, абсолютно неподконтрольные, закрытые, срывающие старт кампании". "Были даже абсурдные случаи, когда члены горизбиркома и даже ЦИК не могли попасть на территорию этих избирательных комиссий", - заключил Брод.

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга прошли в единый день голосования, 8 сентября. В них приняли участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Еще один зарегистрированный кандидат в губернаторы Владимир Бортко отказался от участия в выборах, 1 сентября горизбирком аннулировал его регистрацию, его фамилию вычеркнули из уже напечатанных бюллетеней для голосования на губернаторских выборах.

Выборы прошли на 1944 участках в Петербурге: из них 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов была создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют загородными. Для этого в Ленинградской области были организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков были открыты в Псковской области.

Беглов набрал 64,45% по результатам обработки протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на территории города, а также Ленинградской и Псковской областей, за исключением данных с цифровых избирательных участков. Тихонова набрала 16,84% голосов, Амосов - 16,01%. Явка на выборах составила 30,06%.

В единый день голосования в Петербурге также прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых должны быть замещены 1560 мандатов. Итоги голосования на данный момент подведены не во всех районах города. Председатель городского избиркома Виктор Миненко заявил, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов на муниципальных выборах и расформировании избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), нарушивших избирательные права граждан.