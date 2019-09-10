Грушко рассказал о работе над ответом на испытание ракеты США

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Работа над предложениями по ответу на испытание Соединенными Штатами новой модификации крылатой ракеты находится в продвинутой стадии. Об этом сообщил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Идет межведомственная работа, она не завершена, но тем не менее она в достаточно продвинутой стадии. Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных регионах", - подчеркнул дипломат.

"Мы исходим из того, что озвучено президентом. Первое, это то, что на любые испытания у нас будет дан соответствующий военно-технический ответ. Наша безопасность будет надежно защищена, - продолжил Грушко. - Вместе с тем мы также подтвердили несколько раз как в двусторонних контактах с нашими партнерами, так и в рамках недавнего заседания Совета Россия - НАТО, что до тех пор, пока средства средней дальности не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, мы тоже будем воздерживаться от этого шага".

Сигнал стран НАТО

Грушко также рассказал, что Россия услышала заявление НАТО об отсутствии планов по размещению ракет средней дальности в ядерном оснащении. По его словам, любое развертывания американских ракет средней дальности в регионах в непосредственной близости от РФ будет иметь стратегическое значение. "Это будет влиять на стратегический баланс, эта угроза будет даже более острой в сравнении со стратегическими системами, потому что подлетное время сокращается", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Вместе с тем, как отметил Грушко, этот вопрос касается и европейской безопасности. "Сами европейцы, конечно, должны быть заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу для размещения и пуска американских ракет, - подчеркнул он. - На сегодняшний день НАТО заявляет о том, что у них нет планов размещения ракет средней дальности в ядерном оснащении. Мы восприняли этот сигнал".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что альянс согласовал набор мер для усиления обороны, однако это не касается размещения новых наземных ядерных ракет в Европе.

Об испытаниях США

18 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность около 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing 2. Американские ракеты Pershing 2 были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.