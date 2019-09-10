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Поклонская стала зампредом комитета Думы по международным делам

До этого она занимала пост зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла постановление об изменении составов ряда думских комитетов, которым, в частности, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская (фракция "Единая Россия") переводится в комитет по международным делам.

Ранее Поклонская занимала пост зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Теперь она будет работать в комитете по международным делам в аналогичной должности.

Как сообщил ранее журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Поклонская выразила желание перейти в комитет по международным делам, так как хочет работать по международной тематике и получает в настоящее время профильное образование.

Теги
РоссияПоклонская, Наталья Владимировна
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