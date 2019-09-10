Инаугурация победившего на выборах главы Курской области Старовойта пройдет 16 сентября

КУРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Инаугурация Романа Старовойта, избранного губернатором Курской области с результатом в 81,07% голосов в единый день голосования, состоится 16 сентября, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Инаугурация запланирована на 16 сентября, первая половина дня", - сказали в пресс-службе.

На заседании во вторник избирательная комиссия Курской области признала выборы губернатора региона, прошедшие в единый день голосования, состоявшимися. С результатом в 81,07% голосов победу одержал врио главы региона Роман Старовойт, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия". На втором месте по количеству голосов - представитель КПРФ Владимир Фирсов - 5,65%, на третьем - с 5,45% Владимир Федоров от ЛДПР. Кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова набрала 3,3% голосов, представитель "Справедливой России" Николай Карцев - 3,01%.

Роман Старовойт, начинавший свою карьеру в 1995 году на посту исполнительного директора "Регионального инвестиционного агентства", с 2012 по 2018 годы возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), работал две недели в должности заместителя министра транспорта РФ, после чего 11 октября 2018 года после досрочной отставки губернатора Курской области Александра Михайлова был назначен президентом России на пост временно исполняющего обязанности главы региона в возрасте 47 лет. Не состоит ни в одной из политических партий, был выдвинут как кандидат от регионального отделения партии "Единая Россия" после победы в праймериз.