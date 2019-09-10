Путин: Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать Абхазии содействие в решении задач социально-экономического развития. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме, которую он направил президенту этой республики Раулю Хаджимбе по случаю переизбрания на пост главы государства.

"Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет и далее способствовать укреплению российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Как отметили в Кремле, Путин также подчеркнул, что "Россия продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие в решении задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности".

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии объявила 9 сентября, что действующий президент республики, 61-летний Рауль Хаджимба переизбран на новый пятилетний срок по итогам второго тура голосования. Его оппонент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния заявил, что не признает итоги выборов и намерен оспорить их в суде.

Согласно окончательным данным республиканской ЦИК, Хаджимба набрал 47,39% (39 тыс. 793 голоса), Квициния - 46,17% (38 тыс. 766 голосов), разница составила 1027 голосов. Против всех проголосовали 3155 человек. Эти итоги утверждены ЦИК, они могут быть обжалованы в течение трех дней.

Как сообщил источник в администрации президента, инаугурация избранного кандидата должна состояться ровно через 30 дней с момента оглашения итогов выборов, то есть 9 октября.