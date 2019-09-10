Путин назначил прокуроров Дагестана, Сахалинской области и Хабаровского края

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил прокуроров Республики Дагестан, Сахалинской области, Хабаровского края, Москвы, Дальневосточного транспортного прокурора. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

На должность прокурора Республики Дагестан на пятилетний срок назначен старший советник юстиции Ежов Алексей Владимирович. Ранее он занимал пост зампрокурора республики.

Прежний прокурор Дагестана Денис Попов назначен прокурором Москвы.

Президент РФ назначил государственного советника юстиции 2 класса Каплунова Виталия Николаевича на должность Дальневосточного транспортного прокурора. В последнее время Каплунов занимал должность прокурора Хабаровского края. В свою очередь, на его место назначен на 5-летний срок Николай Рябов, ранее занимавший пост прокурора Сахалинской области. На должность прокурора Сахалинской области Путин назначил Вячеслава Шайбекова. Он служит в органах прокуратуры с 2001 года, а в течение последних 5 лет работал первым заместителем прокурора Приморского края.

Прокурором Кабардино-Балкарской Республики станет Николай Хабаров, занимавший должность первого зампрокурора Чеченской Республики.

Также Путин освободил от должностей прокурора Северной Осетии Владимира Векшина, прокурора Смоленской области Евгения Полонского и прокурора Новгородской области Андрея Гуришева.