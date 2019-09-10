Евгений Иванов сменил Григория Карасина на посту статс-секретаря - замглавы МИД России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности статс-секретаря -- заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Другим указом Путин назначил на пост статс-секретаря - замглавы МИД РФ Евгения Иванова, который с 2017 года занимал должность заместителя министра иностранных дел РФ.

Как сообщала пресс-служба Валерия Лимаренко, который, по предварительным данным ЦИК России, одержал победу на выборах губернатора Сахалинской области, он намерен предложить кандидатуру Карасина на пост сенатора от региона.

Григорий Карасин родился 23 августа 1949 года. Вел дипломатическую работу с 1972 года, занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом. В частности, высокопоставленный дипломат в середине 1990-х возглавлял Департамент информации и печати МИД, с 2000 по 2005 годы был послом РФ в Лондоне. Карасин занимал должность заместителя министра иностранных дел России с 2005 года, курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ.