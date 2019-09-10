Двух кандидатов допустила конкурсная комиссия к участию в выборах мэра Сочи

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия допустила двух кандидатов к участию в выборах мэра Сочи по итогам проверки документов и индивидуального собеседования, сообщила ТАСС председатель конкурсной комиссии Галина Москалева.

Депутаты городского собрания Сочи во вторник выбирают по новой схеме главу города после ухода в отставку Анатолия Пахомова по истечении срока полномочий. До этого мэра Сочи избирали путем народного голосования. Во второй половине дня состоится сессия, на которой депутаты проведут тайное голосование за кандидатов, одобренных конкурсной комиссией. С 11:00 мск в Сочи комиссия проверяла подлинность предоставленных кандидатами документов и проводила с ними собеседования.

"Два участника не явились на конкурс, 14 участникам отказано после проверки документов. Три участника прошли индивидуальное собеседование, из трех два допущены для участия в сессии депутатов городского собрания", - сказала Москалева.

Она уточнила, что к тайному голосованию допущены назначенный накануне исполняющим обязанности мэра Сочи и первым заместителем главы Алексей Копайгородский и бизнесмен Андрей Донченко.

О кандидатах и системе выбора

Алексей Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем", затем получил юридическое образование во Владимире и специальность "Государственное и муниципальное управление" в Москве.

С 2014 года работал заместителем начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, с 2015 года был заместителем директора регионального департамента внутренней политики, с 2016 года занимал должность вице-мэра Краснодара. В сентябре 2017 года был утвержден на должность заместителя губернатора Краснодарского края.

Андрей Донченко является бизнесменом, генеральным директором строительной компании "Ферт-Строй", зарегистрированной в Краснодаре, возглавляет компанию, занимающуюся оптовой торговлей и еще несколько коммерческих организаций.

Подать документы для участия в выборах мэра Сочи мог любой желающий старше 21 года с высшим образованием, не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года - высшей группой должностей муниципальной или государственной службы. Конкурсная комиссия получила заявки от 18 кандидатов. Среди претендентов были жители Ингушетии, Екатеринбурга, Сочи, Москвы.

В конце августа 59-летний Пахомов, возглавлявший Сочи с 2009 года, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города, срок его полномочий истек 8 сентября. Исполняющим обязанности мэра Сочи и первым заместителем главы города стал бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Пахомов стал главой города Сочи в апреле 2009 года, на этот пост он избирался уже дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу.