В ЦИК заявили, что распространением фейков о выборах занимается группа профессионалов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев считает, что распространением ложной информации о нарушениях на прошедших 8 сентября выборах занимаются специально обученные для этого люди.

"Мне представляется, что есть группа людей, которая профессионально занимается созданием фейков, размещает их, создавая иллюзию, что кампания идет с большим количеством нарушений", - сказал Булаев журналистам во вторник. По его словам, "непросвещенный человек на это все реагирует, у него формируется мнение, что кругом вранье и вбросы".

"Причем эти все данные мы тоже проверяем, несмотря на то, что изначально видно, что они фейковые, абсолютное большинство из них не подтверждается. Когда организация "Голос" размещает у себя на сайте эту информацию, она ее не проверяет, но я подозреваю, что они сами и становятся источником и СМИ. На самом деле нарушений в ходе избирательных кампаний не так уж и много", - добавил зампред ЦИК.

Он также отметил, что многие электоральные эксперты в нынешнее время являются "фейкометателями". "И вот это фейкометство стало таким профессиональным хобби, на котором люди зарабатывают деньги", - заключил Булаев.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в воскресенье отмечала, что движение "Голос" на своей карте нарушений на прошедших выборах опубликовало около 30 жалоб, поданных на самом деле в ходе голосований прошлых лет. Она подчеркнула, что организацию уже уличали в применении данной методики на выборах президента России, мэра Москвы и на отдельных региональных выборах, допустив, что движение "подводят недобросовестные корреспонденты".