Посол РФ в Сербии напомнил США об урановых бомбардировках Югославии

БЕЛГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко напомнил США об агрессии против Югославии, убийствах людей и бомбардировках снарядами с обедненным ураном. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии дипломата в ответ на слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Балканам Мэттью Палмера.

"Заявление спецпредставителя госсекретаря США по Западным Балканам М. Палмера о том, что Россия хотела бы видеть Балканы нестабильным регионом, приводит в замешательство и в уныние. Видимо, признаками поддержки стабильности являются военная агрессия против суверенной страны, убийства людей, разрушение инфраструктуры, насыщение вредоносным ураном. Или расчленение стран, разделение народов, живших в одном сообществе, или навязывание вопреки воле и решениям законодателей и правительств выбора в пользу членства в НАТО, или героизация злодеев и низвержение патриотов и героев, фальсификация истории", - говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой российского дипведомства.

Боцан-Харченко отметил, что единственным аргументом американского политика являются голословные обвинения в попытке России организовать "переворот" в Черногории, при том, что "стратегия Вашингтона по укреплению стабильности путем антиконституционных переворотов очевидна и общеизвестна". "Комментарий Палмера не согласуется даже с обычной здравой логикой: зачем нестабильность и недоверие в регионе нужны России, ведущие компании которой осуществляют здесь совместно с Сербией масштабные, современные, долгосрочные проекты?" - задается вопросом дипломат.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции Allied Force руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косово". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители.

По данным сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

По мнению сербского ученого Любиши Ракича (является академиком Сербской, Российской, Нью-Йоркской, Евразийской, Европейской и других академий наук), объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.