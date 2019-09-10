Выборы депутатов в парламент Карачаево-Черкесии признали состоявшимися

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Выборы депутатов в Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесии (КЧР), прошедшие 8 сентября, признаны состоявшимися. Единый день голосования в регионе прошел без нарушений, сообщила во вторник председатель избиркома республики Лариса Абазалиева на итоговом заседании комиссии по результатам выборов депутатов парламента КЧР.

"Большая работа, которую проделали органы государственной и муниципальной власти, избирательные комиссии, политические партии, подходит к концу, выборы нового созыва парламента Карачаево-Черкесской Республики состоялись", - сказала она.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" набрала 65,04%, КПРФ - 12,17%, ЛДПР - 5,04%, "Справедливая Россия" - 6,19%, "Патриоты России" - 5,93% и партия "Гражданская платформа" - 5,13% голосов избирателей. По словам Абазалиевой, "Единая Россия" получает 34 депутатских мандата, КПРФ - шесть, "Справедливая Россия" и "Патриоты России" - по три, ЛДПР и "Гражданская платформа" - по два.

Она уточнила, что участковые и территориальные комиссии в день голосования не получили ни одной жалобы. На участках находились более 4 тыс. наблюдателей, членов политических партий, представителей Общественной палаты КЧР. Также в республике работали четыре мониторинговые группы, одну из которых возглавлял член Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Владимир Ряховский, еще три группы возглавляли члены ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль". На базе Общественной палаты работал центр наблюдения, где находились члены палаты и Ассоциации юристов России, а также журналисты.

"Мониторингом были охвачены все районы республики. Руководители всех мониторинговых групп сказали, что никаких серьезных нарушений, которые могут каким-то образом повлиять на волеизъявление граждан, обнаружено не было", - добавила Абазалиева.

В единый день голосования 8 сентября в регионе прошли выборы депутатов Народного собрания КЧР и выборы в органы местного самоуправления двух уровней. Всего в КЧР прошло 22 избирательные кампании, 246 мандатов в ходе этих кампаний будут замещены, в том числе 50 депутатов республиканского уровня.