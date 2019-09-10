МИД России: инициативы по переносу памятника Коневу означают преуменьшение его значения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Любые инициативы о переносе расположенного в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу означают преуменьшение его исторического значения. Об этом заявили ТАСС во вторник в МИД РФ.

В министерстве указали, что "на фоне развязанной рядом чешских политиков непристойной кампании вокруг памятника маршалу Советского Союза Коневу в Праге звучали предложения о его переносе в нашу страну". "В этой связи хотели бы подчеркнуть, что памятники сохраняют свой смысл только в привязке к тем местам, где происходили конкретные исторические события. Любая инициатива по их возможному перемещению является умалением значения тех славных и трагических страниц истории, которым они посвящены", - подчеркнули в дипведомстве.

На Смоленской площади напомнили об ответственности властей Чехии "строго выполнять положения российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 26 августа 1993 года, закрепивших взаимные обязательства по охране воинских памятников на территории двух стран". "Вновь призываем инициаторов развязывания "войны" с символами Победы над фашизмом перестать глумиться над памятником И. С. Коневу. С удовлетворением отмечаем, что многие ответственные чешские официальные лица и политики разделяют такой подход", - обратили внимание в МИД.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.