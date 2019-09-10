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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред России в Вене обвинил США в стремлении подорвать взаимодействие Ирана и МАГАТЭ

Дипломат призвал Вашингтон пересмотреть свою линию в отношении Тегерана

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. США стремятся спровоцировать Иран нарушить обязательства по ядерному нераспространению и подорвать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для возможного применения американского силового сценария в регионе Персидского залива. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Налицо стремление США спровоцировать Иран на нарушение нераспространенческих обязательств и подрыв сотрудничества с МАГАТЭ, чтобы оправдать возможный силовой сценарий, который окажется губительным для всего региона, - отметил российский постпред. - Попытки ввести против Ирана нефтяное эмбарго под надуманными предлогами уже стали причиной обострения в регионе Персидского залива, негативно сказываются на всей системе международной безопасности".

"Призываем Вашингтон пересмотреть свою линию и для начала вернуться к ситуации, имевшей место до того, как в мае были отменены вейверы на продажу иранской нефти", - подчеркнул Ульянов.

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СШАИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаУльянов, Михаил Иванович (дипломат)
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