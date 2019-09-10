Рашкин заявил, что не нарушал закон передачей бланков наблюдателей штабу Навального

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Передача пустых бланков наблюдателей не является нарушением, поскольку по закону наблюдателем может стать любой гражданин РФ. Таким образом глава московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин прокомментировал заявление зампредседателя ЦИК России Николая Булаева, который назвал преступлением передачу бланков наблюдателей от партии на выборы 8 сентября штабу блогера Алексея Навального.

"Он [Булаев] абсолютно грамотный человек и прекрасно понимает, что наблюдателем может быть любой гражданин РФ, мы в 4 миллионах экземпляров газет, не говоря о социальных сетях, заявлениях, пригласили всех москвичей и немосквичей, чтобы наблюдать за чистотой проведения дня выборов и подсчета голосов. И это по закону, он прекрасно это понимает... он знает, что это право гражданина, неважно, от какой партии, неважно, из какого избирательного объединения, от какого профсоюза", - заявил Рашкин во вторник ТАСС.

По словам политика, не имеет значения, кто и кому передавал пустые бланки. "Это может быть любой человек, гражданин - два придут, десять, этим исчерпывается вопрос. Любой человек может, мы передаем бланк, он наблюдает", - добавил Рашкин. "Я посмотрю, как будут смеяться над ним все правоохранители, Следственный комитет и суды", - сказал политик, комментируя возможность обращения Булаева в правоохранительные органы в связи со сложившейся ситуацией.

Булаев заявил во вторник, что распоряжение Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии на выборы штабу Навального можно рассматривать как преступление. По его словам, в законодательстве прописаны ограничения по направлению списка конкретных наблюдателей, кроме того, по закону незаполненные бланки "не могут быть в свободном полете" - туда необходимо вписать фамилию наблюдателя. По словам Булаева, в ЦИК внимательно следят за ситуацией, запрашивая информацию у полиции.

Ранее в интернете появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) незаполненные бланки наблюдателей на выборы от партии КПРФ. Также была приведена фотография бланка, который был найден в рамках проведения ряда следственных мероприятий в офисе ФБК.