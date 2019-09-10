Глава Бурятии призвал несогласных с итогами выборов мэра Улан-Удэ признать их результаты

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов, находящийся в командировке в Москве, опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором призвал несогласных с итогами выборов мэра столицы республики признать их результаты и уважать выбор большинства избирателей, проголосовавших за одержавшего победу и. о. мэра Игоря Шутенкова.

На выборах мэра Улан-Удэ в воскресенье победил самовыдвиженец Шутенков (набрал 52,52% голосов), выступавший при поддержке властей региона, 9 сентября в центре города сторонники его оппонента - выдвинутого КПРФ сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева (36,58%) - начали несанкционированную акцию, в ходе которой потребовали отмены результатов голосования, два ее активных участника задержаны. Сейчас в Бурятии поздний вечер, однако участники акции не расходятся - они стоят на площади и разговаривают друг с другом, не выдвигая каких-либо требований и не выкрикивая лозунгов.

"Считаю правильным, если все кандидаты, шедшие на выборы, будут с уважением относиться к выбору горожан. Требовать уважения нужно не только к себе, но и проявлять его к другим. Все предложения всех жителей города для нас важны, и мы их будем учитывать в своей работе. У Вячеслава Михайловича Мархаева большие федеральные возможности, у нас много накопившихся проблем, которые требуют законодательных решений. Он как член Совета Федерации, если действительно радеет за интересы жителей города, может сейчас помочь нам продвинуть их на федеральном уровне", - сказал Цыденов.

Он также обратился к тем, кто призывает горожан собираться на площади Советов, с просьбой не подставлять тех, кто им доверяет и не сподвигать людей на нарушение закона, поблагодарив сотрудников правоохранительных органов за сдержанные и корректные действия в ходе акции.

Прямые выборы главы столицы Бурятии прошли впервые за 12 лет, для этого были внесены изменения в региональное законодательство. Победителем считается кандидат, набравший простое большинство голосов. Жители Улан-Удэ в единый день голосования избирали также депутатов горсовета.