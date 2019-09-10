ЦИК Татарстана утвердил результаты выборов в Госсовет республики

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Татарстана утвердила результаты выборов в Государственный совет республики шестого созыва. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ЦИК республики по итогам заседания.

"Постановлением ЦИК Республики Татарстан выборы на основании протокола Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о результатах выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по республиканскому избирательному округу от 9 сентября 2019 года и протоколов территориальных (окружных) избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и действительными", - говорится в сообщении.

В Госсовет Татарстана шестого созыва избрали 100 депутатов: 50 по республиканскому избирательному округу и 50 по одномандатным избирательным округам.

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования составило 2 млн 941 тыс. 564 человек. В выборах приняли участие 2 млн 61 тыс. 589 избирателей или 70,08% от числа избирателей, внесенных в список, уточнили в ЦИК Татарстана.

"Единая Россия" получила 44 мандата по республиканскому избирательному округу, еще шесть - КПРФ. По одномандатным избирательным округам 50 мандатов распределены следующим образом: 41 мандат - у "Единой России", по одному - у ЛДПР, "Справедливой России" и Партии роста, еще шесть - у самовыдвиженцев.