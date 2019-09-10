Военно-техническое сотрудничество и торговля. Лавров провел встречу с главой МИД Эфиопии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его эфиопский коллега Геду Андаргачев обсудили во вторник вопросы двустороннего взаимодействия, включая расширение военно-технического сотрудничества, укрепление торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия, а также подготовку предстоящего саммита Россия - Африка.

Переговоры длились около полутора часов. Они стали первой встречей министров после назначения Геду Андаргачева на пост главы МИД Эфиопии. Геду Андаргачев поблагодарил российскую сторону за теплый прием в Москве, а также пригласил Лаврова вновь посетить его страну. В последний раз глава МИД РФ нанес визит в Эфиопию во время африканского турне в марте 2018 года.

Сферы диалога

Военно-техническое сотрудничество - одно из ключевых направлений взаимодействия Москвы и Аддис-Абебы. Стороны рассмотрели задачи по согласованию дополнительных нормативных документов, которые позволили бы более эффективно продвигать, в частности, диалог в сфере поставок продукции военного назначения.

Кроме того, Лавров и Геду Андаргачев уделили большое внимание торгово-экономическому партнерству. Как отметил глава МИД РФ, темпы роста товарооборота двух стран весьма внушительные, хотя он до сих пор остается невысоким. Чтобы поддержать тенденцию, министры договорились активизировать работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, новое заседание которой состоится в начале октября в Санкт-Петербурге после двухлетнего перерыва.

Российско-эфиопская межправкомиссия будет нацелена на реализацию совместных проектов в самых разных областях, включая ядерную энергетику. По словам Лаврова, проявляют интерес к работе в Эфиопии такие российские компании, как Росатом, "Интер РАО", "ГПБ Глобал Ресорсиз", РЖД, "КамАЗ", ОАО "УАЗ".

Как отметил глава МИД РФ, есть перспективы для сотрудничества и в сфере образования. В частности, Лавров обратил внимание на то, что эфиопские студенты проходят обучение в российских вузах. "Будем расширять эту практику. По просьбе наших эфиопских друзей в будущем году мы проведем в Дипломатической академии нашего министерства два специализированных курса для дипломатов Эфиопии", - сообщил он.

Вклад в саммит

Стороны, разумеется, не обошли своим вниманием вопрос подготовки первого в истории саммита Россия - Африка, который пройдет в октябре в Сочи. "Признательны эфиопским друзьям за тот вклад, который они вносят в подготовительную работу", - отметил на итоговой совместной пресс-конференции Лавров.

Министр иностранных дел Эфиопии отметил важность предстоящего саммита для расширения торгово-экономических связей России со странами Африканского континента. Дипломат выразил надежду на то, что по итогам встречи российских компаний на африканском рынке станет больше. "Мы рассчитываем, что на саммите удастся договориться о том, как мы будем развивать наши отношения. Надеюсь, что мероприятие послужит толчком для наших экономических отношений", - подчеркнул Геду Андаргачев.

Только факты

В ходе пресс-конференции журналисты не упустили возможность задать вопрос российскому министру на горячую тему. В начале недели в американских СМИ появилась информация о бывшем сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, который якобы был агентом ЦРУ и которого вывезли из России после встречи Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года. Лаврова попросили прокомментировать эту публикацию.

Глава МИД РФ подчеркнул, что никогда не встречался со Смоленковым, не следил "ни за его карьерой, ни за его передвижениями", а на встрече с американским лидером "никто никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал". "Это, кстати, подтвердил и присутствовавший тогда на встрече советник по нацбезопасности США господин Макмастер, это подтверждают и другие люди, которые мало-мальски знакомы с тем, что тогда обсуждалось, - отметил он. - Прежде всего мы обсуждали необходимость выправить двусторонние отношения и ликвидировать тот ущерб, который администрация [бывшего президента США Барака] Обамы нанесла взаимодействию двух стран, по сути дела обрушив перед уходом из Белого дома все значимые механизмы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном".

"Слухи я комментировать не хочу. Могу комментировать только факты", - добавил Лавров.