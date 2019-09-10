Постпред РФ: сотрудничество Ирана с МАГАТЭ подтверждает мирный характер ядерной программы

ВЕНА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждает мирный характер иранской ядерной программы. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

По его словам, российская сторона твердо привержена реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в полном объеме, без изъятий, но и без довесков. "Отмечаем факт очередного шага Исламской Республики Иран по отказу от обязательств в рамках Плана действий. Понимаем, что это предсказуемая и вынужденная реакция Тегерана на отсутствие практических подвижек в восстановлении баланса между ядерной и финансово-экономической составляющими СВПД. Данные меры выходят за рамки "ядерной сделки", но не представляют рисков с точки зрения распространения и полностью обратимы в случае нахождения политических развязок", - подчеркнул Ульянов.

"Важно, что иранская сторона продолжает в полной мере сотрудничать с Секретариатом МАГАТЭ, что является ключевым условием подтверждения исключительно мирного характера иранской ядерной программы. Призываем Иран воздержаться от дальнейших шагов, которые могли бы обострить ситуацию. Призываем и всех остальных участников СВПД проявить разумную выдержку и политическую волю для нахождения взаимоприемлемых решений", - отметил российский постпред.

Восстановление баланса

Как указал Ульянов, Россия приветствует инициативы Франции для восстановления баланса в ядерной сделке. "Приветствуем французские инициативы, нацеленные на восстановление заложенного в Плане действий (ядерном соглашении - прим. ТАСС) баланса. Намерены продолжить совместную работу с остающимися участниками ядерной сделки по поиску взаимоприемлемых решений стоящих проблем в рамках Совместной комиссии СВПД", - проинформировал Ульянов.

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости провести встречу между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Роухани. Он предложил позволить Ирану реализовывать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, рассматривалась возможность разрешить Тегерану продавать около 700 тысяч баррелей нефти в сутки, а также предоставить ему кредит в размере около $15 млрд.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (объявил об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. По заявлению иранских властей, Тегеран 6 сентября приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что власти Ирана проинформировали исполняющего обязанности генерального директора этой организации Корнела Феруцэ на переговорах в Тегеране о начале исследований и разработке новых центрифуг.