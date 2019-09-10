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Единороссы выдвинут спикером в гордуму Владикавказа зампреда правительства Северной Осетии

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" одержала победу на выборах во Владикавказе, набрав более 45% голосов избирателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выдвинет на пост спикера собрания представителей Владикавказа кандидатуру мецената, заместителя председателя правительства республики Русланбека Икаева. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции секретарь регионального отделения партии Тимур Ортабаев.

"Русланбек Кузьмич [Икаев] будет кандидатом на пост руководителя фракции в городском собрании, будем делать все возможное, чтобы он также возглавил собрание представителей города Владикавказа", - сказал Ортабаев.

Всего партия выдвинула 36 кандидатов в гордуму, более половины из них никогда не занимались политикой. Почти 50% из них - кандидаты в возрасте до 35 лет.

Как сообщалось, партия "Единая Россия" одержала уверенную победу на выборах во Владикавказе, набрав более 45% голосов избирателей и сформировав в городском собрании фракцию большинства. Из 32 депутатских мандатов 20 - у "Единой России".

По партийному списку партия получила семь мест.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияСеверная Осетия
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