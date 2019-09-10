Постпред России в Женеве призвал верховного комиссара ООН к конструктивному сотрудничеству

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россия призывает верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет продолжить линию на конструктивное взаимодействие с государствами. Об этом заявил во вторник в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Хочу призвать вас продолжить линию на выстраивание конструктивного и деполитизированного сотрудничества с государствами, - сказал глава российской дипмиссии. - Мы со своей стороны готовы к такому взаимодействию и будем продолжать всецело поддерживать УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека - прим. ТАСС)".

Гатилов поздравил Бачелет с "успешным окончанием первого года работы" на ее нынешнем посту. "Отрадно, что вы придерживаетесь понимания того, что диалог с государствами - необходимое условие прогресса в международном сотрудничестве в области прав человека", - констатировал дипломат.

Коснувшись речи Бачелет на открытии сессии СПЧ в понедельник, в которой она затронула среди прочих тем вопрос о демонстрациях в России в июле-августе, постпред РФ сказал, что верховный комиссар "правомерно не назвала недавние протестные выступления в Российской Федерации мирными". "Необходимо проводить четкое разграничение между законными мирными действиями общества и отдельных лиц по защите своих прав и намеренными попытками спровоцировать беспорядки и насилие, - пояснил Гатилов. - Последние не должны оправдываться правозащитными аргументами: по сути, они представляют собой действие, направленное на уничтожение прав человека".

Российский дипломат заверил главу УВКПЧ, что "все случаи насилия со всех сторон будут расследованы в соответствии с установленными демократическими процедурами". Он напомнил, что "закон един для всех, и все, чья вина в его нарушении будет доказана, должны понести ответственность".

В своем выступлении в СПЧ в понедельник Бачелет выразила обеспокоенность действиями полиции по время демонстраций в Москве в июле и августе. "Я поддерживаю призывы президентского Совета по правам человека о расследовании утверждений о чрезмерном применении силы полицией, и я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право участия в общественной жизни", - сказала верховный комиссар ООН.