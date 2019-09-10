ЦИК в ближайшее время представит поправки в закон о контроле за муниципальными избиркомами

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ намерен в ближайшее время направить законодателям пакет предложений, направленных на усиление контроля за деятельностью избирательных комиссий муниципальных образований. Об этом говорится в заявлении Центризбиркома, распространенном во вторник пресс-службой комиссии в связи с ситуацией, сложившейся в ходе муниципальных выборов в Санкт-Петербурге.

В ЦИК сообщили о многочисленных обращениях о нарушениях на этих выборах, в том числе "высоком уровне "надомного" голосования, вбросах и попытках вбросов избирательных бюллетеней, удалении наблюдателей с избирательных участков и отстранении членов комиссий с правом совещательного голоса, игнорировании избирательными комиссиями муниципальных образований жалоб на нарушения в их работе, фальсификации избирательной документации". "Особую озабоченность" ЦИК вызывают "факты невведения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования", отмечается в заявлении.

"Указанная ситуация в очередной раз свидетельствует о необходимости внесения в законодательство о выборах изменений, направленных на усиление контроля за деятельностью избирательных комиссий муниципальных образований и повышение степени их ответственности за нарушения прав участников избирательного процесса", - констатировали в Центризбиркоме. В комиссии заверили, что "соответствующий пакет предложений будет направлен федеральному законодателю в ближайшее время".

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге вместе с выборами главы города прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, по итогам которых должно быть замещено 1560 мандатов.