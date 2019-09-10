Косачев: шансы на продление СНВ-3 после отставки Болтона могут вырасти

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что с отставкой советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) могут возрасти.

"Надежда на продление СНВ-3 сохраняется до тех пор, пока продолжается его действие, то есть до февраля 2021 года. Но шансы на то, что необходимые договоренности будут достигнуты в срок и без лишней нервотрепки, [с отставкой Болтона] как минимум не сокращаются, а быть может - возрастают", - сказал Косачев ТАСС во вторник.

Он отметил, что Болтон - убежденный сторонник жесткости в американских подходах. "Он всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать свое превосходство", - отметил сенатор.

"Не знаю, по этой ли причине [президент США Дональд] Трамп уволил Болтона, но именно по этой причине лично я о его увольнении совершенно точно печалиться не собираюсь", - добавил он.

Президент США сообщил во вторник, что отправил Болтона в отставку.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.