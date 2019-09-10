ЦИК поддерживает меры горизбиркома Петербурга по отмене итогов ряда муниципальных выборов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России поддерживает действия горизбиркома Санкт-Петербурга, который настаивает на признании недействительными результатов голосования в нескольких округах города на муниципальных выборах и расформировании избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), нарушивших избирательные права граждан.

"ЦИК России поддерживает любые решительные меры Санкт-петербургской избирательной комиссии, направленные на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК во вторник. В релизе отмечается, что в Центризбирком поступили многочисленные обращения по нарушениям на муниципальных выборах, в том числе от уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова.

В пресс-службе ЦИК уточнили, что в поступивших обращениях, в частности, говорилось "о высоком уровне надомного голосования, вбросах и попытках вбросов избирательных бюллетеней, удалении наблюдателей с избирательных участков и отстранении членов комиссий с правом совещательного голоса, игнорировании избирательными комиссиями муниципальных образований жалоб на нарушения в их работе, фальсификации избирательной документации". "Особую озабоченность ЦИК России вызывают факты невведения в ГАС "Выборы" более чем 70 протоколов избирательных комиссий об итогах голосования", - подчеркнули в ЦИК.

В пресс-службе также заявили о недопустимости ссылки на заявление председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, которая рекомендовала горизбиркому не торопиться с подведением итогов, так как это касалось исключительно выборов губернатора. "Необходимо подчеркнуть, что данная рекомендация никоим образом не относится к муниципальным выборам. Напомним, что за проведение муниципальных выборов отвечает не Санкт-петербургский избирком, а организующие их избирательные комиссии муниципальных образований", - заключили в ЦИК.

Во вторник сообщалось, что Санкт-петербургский избирком настаивает на признании недействительными результатов голосования в нескольких округах на муниципальных выборах и расформировании ИКМО, которые нарушили избирательные права граждан. Отмечалось, что речь идет о признании недействительными итогов "по ряду избирательных округов, а возможно и муниципальных образований в целом".

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. По просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 - в Псковской области. Также 8 сентября в Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов, должно быть замещено 1560 мандатов.