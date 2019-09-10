Избирком официально утвердил результаты выборов мурманского губернатора

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Областная избирательная комиссия Мурманской области признала состоявшимися выборы губернатора, в которых победил врио главы региона Андрей Чибис ("Единая Россия") с 60,07% голосов. Об этом сообщили во вторник ТАСС в облизбиркоме.

"Избирком официально утвердил итоги голосования", - сказали в избиркоме.

Согласно данным голосования, на втором месте кандидат от ЛДПР Максим Белов (18,27% голосов), на третьем - представитель КПРФ Михаил Антропов (11,38%). Четвертое место занимает Василий Буров от "Справедливой России" (3,08%). Геннадий Тупикин от "Партии пенсионеров" с 2,60% голосов на пятом месте, на последнем - Виталий Измайлов от "Гражданской платформы" (1,67%). Для победы необходимо было набрать минимум 50% плюс один голос.

Явка на выборах превысила 35% против чуть более 30% на аналогичных выборах в 2014 году. Существенных жалоб не поступало, нарушений выборного процесса не зафиксировано.

Всего на выборы выдвигались 15 человек: семь представителей партий и восемь самовыдвиженцев. Никто из самовыдвиженцев, а также представитель от партии "Альянс зеленых" не предоставили необходимые для регистрации в качестве кандидата документы.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона.