Богданов обсудил с завершающим работу в РФ послом Израиля двусторонние отношения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провел встречу с послом Израиля в Москве Гарри Кореном по случаю окончания его работы в России. Об этом во вторник сообщается на сайте МИД РФ.

"10 сентября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Государства Израиль в Москве Гарри Корена по случаю завершения его дипломатической миссии в России. В ходе состоявшейся беседы обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития российско-израильских отношений", - говорится в сообщении.

Участники переговоров подтвердили заинтересованность двух стран в углублении политического диалога и плодотворного сотрудничества. Богданов вручил Корену ведомственный нагрудный знак МИД РФ "За взаимодействие" "за значительный личный вклад в укрепление российско-израильского сотрудничества", сообщили в дипломатическом ведомстве.