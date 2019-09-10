Бывший вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский избран мэром Сочи

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Депутаты городского собрания Сочи путем тайного голосования во вторник избрали главой города 34-летнего и. о. мэра Сочи Алексея Копайгородского, который до недавнего времени занимал пост вице-губернатора Кубани, передает корреспондент ТАСС из зала горсобрания.

"По итогам тайного голосования комиссия решила избрать Копайгородского Алексея Сергеевича главой города Сочи", - сказал представитель счетной комиссии.

Кандидатура Копайгородского была поддержана единогласно. Всего проголосовали 44 депутата. Избранный мэр города поблагодарил депутатов за поддержку. "Мы все единомышленники, настроены на результат. Будем опираться на вас, жителей, будем оперативно решать вопросы", - сказал он.

Депутаты городского собрания Сочи во вторник впервые избирали главу города по новой схеме - на конкурсной основе, до этого мэра города-курорта избирали путем народного голосования. Вначале кандидатуры претендентов рассматривала конкурсная комиссия, которая анализировала достоверность поданных на конкурс документов, затем проводила индивидуальные собеседования. Из 18 кандидатов, подавших документы, двое не явились на заседание конкурсной комиссии, 14 участникам было отказано после проверки документов, трое прошли индивидуальное собеседование, в итоге к участию в тайном голосовании были допущены бывший вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский и бизнесмен Андрей Донченко.

Алексей Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем", затем получил юридическое образование во Владимире и специальность "Государственное и муниципальное управление" в Москве. С 2014 года работал заместителем начальника управления по работе с политическими партиями, общественными объединениями и межнациональным отношениям департамента внутренней политики администрации Краснодарского края, с 2015 года был заместителем директора регионального департамента внутренней политики, с 2016 года занимал должность вице-мэра Краснодара. В сентябре 2017 года был утвержден на должность заместителя губернатора Краснодарского края, курировал внутреннюю и кадровую политику, вопрос региональной безопасности.

Ушедший в отставку мэр Сочи Анатолий Пахомов возглавлял город с 2009 года, на этот пост он избирался дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. В конце августа 59-летний Пахомов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города, срок его полномочий истек 8 сентября. Исполняющим обязанности мэра Сочи и первым заместителем главы города с 9 сентября стал Копайгородский.