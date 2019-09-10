Эксперт назвал вероятную причину отставки Джона Болтона

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уход в отставку помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона мог быть вызван противоречиями с главой государства по европейскому вектору внешней политики Соединенных Штатов, включающему позицию по ситуации на Украине и отношениям с Россией. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Болтон путешествовал по всей Европе, и, возможно, [Дональда] Трампа тут что-то не устроило. Болтон очень активно вмешался в европейскую повестку дня. Возможно, это также отчасти связано с расхождением между Болтоном и Трампом по поводу украинской истории. Трамп пытается оптимистически смотреть на ситуацию. Болтон в этом смысле казался более скептичным, - сказал эксперт. - Болтон, в частности, был более жестче настроен по отношению к России. Трамп проявлял большее желание взаимодействовать".

По мнению Быстрицкого, оказать влияние на желание президента США отправить в отставку своего помощника могла и распространенная СМИ информация об американском агенте, якобы работавшем в администрации российского президента и оказавшемся под риском раскрытия из-за небрежного обращения Трампа с секретной информацией.

Кроме того, добавил аналитик, Болтон и Трамп "расходятся на личной почве". "Наличие разных подходов среди ответвленных руководителей - это ничего особенного, в какой-то степени даже продуктивно. Но не очень устойчиво держится ближний круг Трампа, поскольку его эмоциональность играет определенного рода тяжелую шутку", - указал собеседник агентства.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что попросил Болтона подать в отставку. По словам американского лидера, он и многие в его администрации "категорически не согласны со многими предложениями" Болтона. Президент также сообщил, что назовет имя нового помощника по национальной безопасности на следующей неделе.

Как сообщили во вторник вечером в Белом доме, исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности станет заместитель Болтона Чарльз Капперман.