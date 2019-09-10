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Слуцкий: отставка Болтона сама по себе не приведет к изменению политики США по России

Для восстановления конструктива в отношениях двух стран необходимо изменение подходов в целом, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сама по себе не приведет к изменению политики Вашингтона по отношению к РФ, но он активно выступал за пересмотр российско-американских договоров в сфере контроля над вооружениями. Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Утопично было бы считать, что одна лишь его отставка сможет изменить минус на плюс в политике американской администрации на российском направлении", - сказал он, заметив при этом, что Болтон известен как сторонник "идеи американской исключительности и крайне жесткой внешнеполитической линии".

"Кроме того, Болтон на различных постах последовательно выступал за пересмотр российско-американской договорной базы по контролю над вооружениями, считая, что краеугольные договоренности в этой сфере (такие, как ДРСМД) лишь ограничивают "свободу рук" для США", - добавил Слуцкий.

"Для восстановления конструктива в отношениях РФ - США необходимо изменение подходов в целом, - резюмировал глава думского комитета. - И в первую очередь - в вопросах сохранения базовых двусторонних соглашений, в частности, продления ДСНВ (СНВ-3)".

Ранее Трамп заявил в Twitter, что попросил Болтона подать в отставку. По словам американского лидера, он и многие в его администрации "категорически не согласны со многими предложениями" Болтона. Президент также сообщил, что назовет имя нового помощника по национальной безопасности на следующей неделе.

Как сообщили во вторник вечером в Белом доме, исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности станет нынешний заместитель Болтона Чарльз Капперман.

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СШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичБолтон, Джон
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