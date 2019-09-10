Слуцкий: отставка Болтона сама по себе не приведет к изменению политики США по России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона сама по себе не приведет к изменению политики Вашингтона по отношению к РФ, но он активно выступал за пересмотр российско-американских договоров в сфере контроля над вооружениями. Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Утопично было бы считать, что одна лишь его отставка сможет изменить минус на плюс в политике американской администрации на российском направлении", - сказал он, заметив при этом, что Болтон известен как сторонник "идеи американской исключительности и крайне жесткой внешнеполитической линии".

"Кроме того, Болтон на различных постах последовательно выступал за пересмотр российско-американской договорной базы по контролю над вооружениями, считая, что краеугольные договоренности в этой сфере (такие, как ДРСМД) лишь ограничивают "свободу рук" для США", - добавил Слуцкий.

"Для восстановления конструктива в отношениях РФ - США необходимо изменение подходов в целом, - резюмировал глава думского комитета. - И в первую очередь - в вопросах сохранения базовых двусторонних соглашений, в частности, продления ДСНВ (СНВ-3)".

Ранее Трамп заявил в Twitter, что попросил Болтона подать в отставку. По словам американского лидера, он и многие в его администрации "категорически не согласны со многими предложениями" Болтона. Президент также сообщил, что назовет имя нового помощника по национальной безопасности на следующей неделе.

Как сообщили во вторник вечером в Белом доме, исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности станет нынешний заместитель Болтона Чарльз Капперман.