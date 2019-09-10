Эксперт: с уходом Болтона может измениться риторика США в отношении РФ, но не общий курс

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Курс США в отношении России едва ли изменится после отставки помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона, однако риторика Вашингтона может смягчиться. Такое мнение во вторник в разговоре с ТАСС выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

По словам эксперта, Болтон среди представителей действующей администрации занимал "самые жесткие позиции" по внешнеполитическим вопросам. "Во многом с ним был не согласен [президент США Дональд] Трамп. Очевидно, накопилась та критическая масса, которая привела к достаточно неожиданному решению Трампа. Мало кто прогнозировал, что это может произойти именно так, как это произошло", - сказал Гарбузов. Он также заметил, что "поскольку сфера ответственности у Госдепартамента, госсекретаря и помощника по нацбезопасности одна, то между ними часто начинаются трения". "Полагаю, что такая же ситуация возникла и в нынешней администрации. Болтон выглядел кем-то вроде белой вороны, поэтому его и постигла такая участь", - продолжил эксперт.

"Я не думаю, что тот, кто придет на место Болтона, изменит американский курс в отношении России. Может быть, будет меньше жесткой риторики, но, тем не менее, мало что изменится", - подчеркнул аналитик. Как отметил собеседник, от человека, который будет назначен на должность помощника президента по нацбезопасности, зависит "что-то, но не все". "Внешнеполитический курс определяется президентом, а исполнителем его курса является Госдепартамент", - пояснил Гарбузов.

По мнению эксперта, если новый помощник американского лидера будет выступать с менее резких позиций, это не изменит "на 180 градусов внешнеполитический курс США". Однако, не исключено, что "в каких-то нюансах" эти изменения могут произойти и, в частности, привести к контактам по Украине при участии США, что уже предлагал и сам американский президент. "Я не исключаю, что на этом направлении что-то может произойти с участием США. Играет роль и то, что надвигается избирательная кампания, и Трампу, очевидно, хочется сделать что-то запоминающееся, что приносило бы плоды в урегулировании конфликта", - продолжил аналитик.

Он не исключил, что может смягчиться позиция США в отношении ЕС и НАТО. "Тот радикализм, который был у Трампа два-три года назад, должен будет уйти во время избирательной кампании", - добавил Гарбузов.

Эксперт не стал предполагать, кто именно сменит Болтона на этом посту. "Могут быть самые разные варианты, от Трампа можно многое ожидать, в том числе необычные ходы", - сказал он.

Отставка Болтона

Ранее Трамп заявил в Twitter, что попросил Болтона подать в отставку. По словам американского лидера, он и многие в его администрации "категорически не согласны со многими предложениями" Болтона. Президент также сообщил, что назовет имя нового помощника по национальной безопасности на следующей неделе.

Как сообщили во вторник вечером в Белом доме, исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности станет заместитель Болтона Чарльз Капперман.