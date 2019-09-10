Самарский избирком опроверг информацию о "голосовании умершего избирателя"

САМАРА, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Самарской области опровергла информацию, озвученную представителем ЛДПР во время заседания в губернской думе, о том, что по Безымянскому избирательному округу в Самаре был зарегистрирован голос умершего ранее гражданина. В списках данного избирателя не было, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Вадим Михеев.

Координатор Самарского регионального отделения ЛДПР Александр Степанов во время заседания в Самарской губернской думе заявил, что в единый день голосования 8 сентября в Самарской области регистрировались голоса умерших избирателей в поддержку партии "Единая Россия". "Мы зафиксировали, что голосовали умершие граждане", - сказал Степанов.

"Никто из умерших не голосовал. Человек, от которого якобы поступило заявление на домашнее голосование, в списках избирателей не значится, поскольку он умерший. Говорить о голосовании умерших не приходится, этого абсолютно не могло произойти", - сказал Михеев.

Он отметил, что в день выборов жалобы, в основном, поступали из Новокуйбышевска, где проходили выборы депутатов в городскую думу, однако ни одна из них не подтвердилась.

В Самарской области 8 сентября завершились 34 избирательные кампании. Выборы состоялись, в том числе, в городскую думу Новокуйбышевска и Самарскую губернскую думу из-за досрочного сложения полномочий двух депутатов.