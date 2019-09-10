Власти выделили 15 млн руб. на переселение жителей РФ из приграничного с Украиной поселка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили более 15 млн руб. на переселение восьми российских семей из дома в поселке Чертково, который оказался отделенным от России украинской границей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Около 15,3 млн руб. из резервного фонда области направлено на переселение жителей еще одного дома в поселке Чертково, отделенного от России украинской границей. Выделенные средства позволят приобрести квартиры для восьми семей", - говорится в сообщении.

По данным властей, ранее из бюджета Ростовской области уже было направлено более 35,6 млн руб. на переселение жителей семи многоквартирных домов Чертково, которые оказались отрезанными украинской границей от России.

Протяженность российско-украинской границы в Ростовской области составляет около 660 км, из которых более 400 км - сухопутный участок. На территории региона функционируют в круглосуточном режиме восемь пунктов пропуска (семь автомобильных и один воздушный).