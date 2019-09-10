МИД: Захарова представила выверенную информацию о нарушениях ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Информация о нарушениях Вооруженными силами Украины режима прекращения огня в Донбассе, представленная в понедельник официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, выверена и основывается на данных мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом во вторник в своем Facebook заявило дипломатическое ведомство.

Публикация МИД стала ответом на публикации, подвергающие сомнению цифры, касающиеся количества нарушений перемирия в Донбассе, которые в своем Facebook привела в понедельник Захарова. Приведенная представителем МИД инфографика, основанная, по ее утверждению, на данных ОБСЕ, свидетельствует о том, что подразделения украинской армии нарушают соглашения чаще, чем силы Донецкой и Луганской народных республик.

"Подчеркиваем, что вся представленная в таблице статистика является выверенной и основанной на докладах СММ ОБСЕ на Украине, большинство из которых размещено в открытом доступе", - говорится в сообщении.

"Хотели бы обратить внимание издания на понятный для специалистов факт - в статистике СММ ОБСЕ на Украине при указании количества нарушений режима прекращения огня учитывается каждый выстрел, а количество фактов открытия огня указывается независимо от количества выстрелов/очередей/залпов", - поясняет внешнеполитическое ведомство.