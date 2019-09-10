Посол РФ в Италии: Москва готова развивать отношения с новым правительством

РИМ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия готова развивать отношения с новым, недавно сформированным правительством Италии, продолжая традицию дружбы и взаимного уважения, связывающих два государства. Об этом заявил во вторник посол РФ в Италии Сергей Разов, выступая на торжественной церемонии, устроенной властями города Аквила в знак признательности за помощь в восстановлении после землетрясения 2009 года, сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве.

"Российско-итальянские отношения, основывающиеся на традициях дружбы, взаимного уважения, сотрудничества и взаимопомощи носят привилегированный характер и устойчиво развиваются. В июле этого года Италию с официальным визитом посетил президент России Владимир Путин. В начале года в Москве побывали председатель Сената и председатель Палаты депутатов Италии. Весьма результативным был визит в Москву в октябре прошлого года председателя Совета министров Италии Джузеппе Конте. Готовы развивать и углублять отношения с новым, недавно сформированным правительством Италии", - сказал посол.

Он также напомнил о традиции богатых взаимных культурных обменов. "В прошлом году в 75 городах Италии были проведены Русские сезоны - масштабная культурная программа, в рамках которой организовано более 300 различных мероприятий. Они позволили жителям Апеннин ближе познакомиться с русской культурой", - отметил Разов. Культурным целям послужит и восстановленный в Аквиле за счет российского финансирования дворец Ардингелли, в котором до конца года должен открыться филиал римского Национального музея современного искусства MAXXI. Власти обещают, что в экспозиции всегда будет место для выставок российских художников.

Сенат (верхняя палата итальянского парламента) выразил во вторник вотум доверия новому правительству Джузеппе Конте, сформированному на основе большинства в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии.