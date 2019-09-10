Главы МИД России и Молдавии обсудят активизацию диалога двух стран и Приднестровье

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в среду на переговорах в российской столице рассмотрят возможности по активизации сотрудничества двух стран. Это первый визит в Москву главы внешнеполитического ведомства республики после отмены продлившегося около двух лет запрета молдавским государственным чиновникам посещать Россию.

"Переговоры являются хорошей возможностью для координации взаимодействия России и Молдавии в рамках Содружества Независимых Государств, полноформатного использования республикой полученного в мае 2018 года статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, - говорится в комментарии МИД РФ. - Разумеется, в фокусе внимания будет текущая ситуация в приднестровском урегулировании с учетом обозначившихся перспектив активизации динамики переговорного процесса и оказания содействия продвижению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем".

Экономическое сотрудничество

Сторонам предстоит сверить часы по всей повестке дня двусторонних отношений и актуализировать ее на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года, подчеркнули в дипведомстве. Состоится обмен мнениями по активизации межмидовского сотрудничества, взаимодействию между отраслевыми ведомствами, связям в культурно-гуманитарной сфере и других областях.