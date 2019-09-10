Главы МИД России и Молдавии обсудят активизацию диалога двух стран и Приднестровье

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску в среду на переговорах в российской столице рассмотрят возможности по активизации сотрудничества двух стран. Это первый визит в Москву главы внешнеполитического ведомства республики после отмены продлившегося около двух лет запрета молдавским государственным чиновникам посещать Россию.
"Переговоры являются хорошей возможностью для координации взаимодействия России и Молдавии в рамках Содружества Независимых Государств, полноформатного использования республикой полученного в мае 2018 года статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, - говорится в комментарии МИД РФ. - Разумеется, в фокусе внимания будет текущая ситуация в приднестровском урегулировании с учетом обозначившихся перспектив активизации динамики переговорного процесса и оказания содействия продвижению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем".
Экономическое сотрудничество
Сторонам предстоит сверить часы по всей повестке дня двусторонних отношений и актуализировать ее на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года, подчеркнули в дипведомстве. Состоится обмен мнениями по активизации межмидовского сотрудничества, взаимодействию между отраслевыми ведомствами, связям в культурно-гуманитарной сфере и других областях.
Ожидается, что отдельно будет рассмотрен вопрос о развитии договорно-правовой базы двусторонних отношений в целях ее актуализации и совершенствования. Должное внимание будет уделено проблематике торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства, добавили на Смоленской площади.
В контексте укрепления экономического диалога будет обсуждаться подготовка очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, намеченного на 18-19 сентября в Кишиневе. Межрегиональное партнерство двух стран будет рассмотрено в том числе в контексте предстоящего 20-21 сентября в Кишиневе II российско-молдавского экономического форума.
Разморозка отношений
Как заявили в молдавском министерстве накануне переговоров, Попеску посетит Москву, чтобы восстановить отношения на уровне правительств, которые были фактический заморожены, когда кабинет министров в Молдавии возглавлял Павел Филип. В МИД Молдавии подчеркнули, что в ходе визита "министр обсудит конкретные пути нормализации двусторонних отношений, а также восстановление политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".
В ходе визита в Москву у Попеску также запланированы встречи с представителями Госдумы, добавили в МИД республики.
В марте 2017 года глава правительства Молдавии запретил государственным чиновникам посещать Россию. Из-за этого между министерствами двух стран на протяжении двух лет не было контактов, а отношения с Россией поддерживал президент Игорь Додон и его сторонники среди депутатов парламента от Партии социалистов Республики Молдова. Сформированное в июне 2019 года новое правительство Майи Санду отменило действовавший запрет.