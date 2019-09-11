Эксперт: инициатива "Пояс и путь" восполнит хроническую нехватку инвестиций в Африке

ПЕКИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Проекты китайской инициативы "Один пояс - один путь" положительно отразятся на странах Африки и позволят восполнить хронический дефицит в инвестициях, восстановить баланс в развитии этого региона. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в среду исполнительный директор московского офиса исследовательского института "Диалог цивилизаций" Андрей Филиппов.

"Несомненно, расширение "Пояса и пути" на Африку сыграет свое позитивное значение, поскольку в этом регионе и развивающихся странах "глобального юга" ощущается значительная нехватка инфраструктуры", - рассказал он.

Эксперт отметил, что, согласно прогнозу, к 2050 году на африканском континенте будут проживать уже 2,6 млрд человек, однако во многих странах региона по-прежнему ощущается дефицит даже самых базовых объектов, в том числе обеспечивающих население электричеством или водой. По словам Филиппова, если учесть фактор влияния на социально-экономическое благополучие населения современных технологий, включая информационные, отсутствие даже такой элементарной инфраструктуры "усилит рост системного экономического неравенства, как в глобальном, так и в региональном разрезе".

"Поэтому реализация инфраструктурных проектов в странах Африки - жизненно необходимый приоритет для их развития, особенно в условиях глобальных климатических изменений, - пояснил исполнительный директор. - Несомненно, участие международных институтов развития, а также таких государств, как Россия и Китай, европейских и американских инвесторов - позитивный фактор для всего африканского населения".

Эксперт подчеркнул, что планируемые инвестиции в Африку оказываются ниже ее прогнозируемых потребностей. "По оценке Африканского банка развития, континенту требуется от $130 млрд до $170 млрд инвестиций в год, в то же время ежегодный дефицит средств оценивается от $68 млрд до $108 млрд, то есть около половины потребностей в капитале никак не покрывается", - уточнил Филиппов.

Исполнительный директор напомнил, что "Пояс и путь" предполагает добровольное сотрудничество. "Участие стран в этой инициативе не подразумевает принятие на себя специальных политических обязательств, ключевые принципы при отборе проектов связаны со стандартными процедурами по структурированию, отбору и практической реализации крупных инвестиционных проектов в области инфраструктуры, - подчеркнул он. - В то же время "Пояс и путь" не следует считать "специальным планом помощи", как его часто ошибочно сравнивают с планом Маршалла в Европе после Второй мировой войны".