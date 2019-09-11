Конкурент Хабирова на выборах готова принять его приглашение в совет по правам человека

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Башкирии от партии "Яблоко" Зульфия Гайсина готова принять предложение избранного главы республики Радия Хабирова вступить в региональный совет по правам человека. Как сообщила Гайсина ТАСС, решение она примет после обсуждения деталей будущей работы.

"Если приглашение будет касаться совета по правам человека и развитию гражданского общества, я, скорее всего, соглашусь, поскольку соблюдение прав человека для меня самое основное. Но предметно еще не разговаривали [с Хабировым], и когда состоится этот разговор, то определимся уже, чем дальше я буду заниматься", - сказала она.

Хабиров в ходе теледебатов со своими оппонентами на пост руководителя региона 5 сентября сообщил о планах создать республиканский совет по правам человека и пригласил войти в него правозащитницу Зульфию Гайсину. Во вторник избирательная комиссия Башкирии объявила о победе Хабирова на выборах главы региона с результатом 82,02% голосов.

Зульфия Гайсина - один из восьми кандидатов на пост главы Башкирии, по итогам выборов стала четвертой с 1,53% голосов. Она известна своей деятельностью по защите прав обманутых дольщиков, является одной из основателей движения "Лишние люди".