Лавров заявил, что США хотят перестроить латиноамериканский ландшафт под себя

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Политика Соединенных Штатов в Латинской Америке преследует исключительно эгоистические интересы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

"К сожалению, в настоящее время страны Латинской Америки и Карибского бассейна находятся под серьезным давлением. Глубокую озабоченность вызывают попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки под себя, в духе возрожденной доктрины Монро. По сути, Вашингтон присвоил себе право, исходя из собственных трактовок, применять силу там, где заблагорассудится, чтобы свергать правительства, которые по тем или иным причинам его не устраивают", - сказал он.

Министр подчеркнул, что такие действия Вашингтона подрывают основы региональной стабильности и безопасности и "ведут к поляризации латиноамериканских обществ".

Лавров напомнил, что Россия, напротив, в отношениях со странами этого региона придерживается принципов уважения суверенитета, соблюдения международного права. "Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку. Только при этом условии регион сможет утвердиться в качестве одной из опор многополярного мироустройства. Нацелены на совместную работу со всеми, кто разделяет наши подходы, в интересах поддержания в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна мира и стабильности", - добавил он.

Глава МИД РФ также отметил, что хорошим подспорьем для такого взаимодействия остается Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, который является первым международно-правовым документом, устанавливающим безъядерный статус целого региона. "Готовы к дальнейшему плодотворному сотрудничеству с латиноамериканскими партнерами по вопросам укрепления режима ядерного нераспространения", - добавил Лавров.