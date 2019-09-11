Представители "Единой России" получили в гордуме Благовещенска 25 из 30 мест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Представители партии "Единая Россия" получили в городской Думе Благовещенска 25 из 30 мест, сообщил в среду журналистам председатель горизбиркома Сергей Чапаев.

"Подвели итоги голосования окончательные. По уставу города Благовещенска в Благовещенской городской думе - 30 депутатов. Из них 25 депутатов от "Единой России" выбраны, один депутат - от партии ЛДПР, один - самовыдвиженец, два - от КПРФ и один - от "Справедливой России", - сказал Чапаев. Он уточнил, что явка по Благовещенску в день выборов, 8 сентября, составила 17, 6%.

Как пояснил глава горизбиркома ТАСС, тотального пересчета бюллетеней на всех избирательных участках, где были установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ) не потребовалось, поскольку на выбранных методом жеребьевки четырех избирательных участках данные КОИБ на 100% совпали с ручным пересчетом.

В Благовещенске - 99 постоянных избирательных участков, и 69 из них оборудованы КОИБ. Как ранее пояснял ТАСС Чапаев, повлиять на результат подсчета голосов КОИБ невозможно, тем не менее,бюллетени на четырех выборочных участках, которые определят по жребию, должны были пересчитать вручную для открытости и гласности.