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Ответные санкции РФ
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МИД: РФ расширит ограничительные списки после введения США санкций против сотрудников СК

Замглавы ведомства Сергей Рябков уточнил, что "как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков", Москва поступит аналогичным образом
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом", - сказал дипломат.

"Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", - добавил Рябков.

Теги
СШАРоссияОтветные санкции РФРябков, Сергей Алексеевич
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