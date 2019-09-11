МИД: РФ расширит ограничительные списки после введения США санкций против сотрудников СК

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом", - сказал дипломат.

"Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", - добавил Рябков.